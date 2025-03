Tarantinitime.it - Donato Conte confermato Presidente Territoriale Auser Taranto

Tarantini Time QuotidianoIl laertinoè statodiAPS Associazione per l’invecchiamento attivo Onlus, l’importante realtà che guiderà nei prossimi quattro anni; la conferma dinel prestigioso incarico è giunta al termine del Congresso provinciale dell’tenutosi presso il Centro Polivalente in Via Lisippo al Quartiere Tamburi.Dopo i saluti istituzionali, la manifestazione è iniziata con la relazione congressuale deluscenteche, dopo aver ringraziato Isabella Matarrese alla quale è succeduto nell’incarico, ha illustrato le attività svolte sul territorio provinciale dell’associazione impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, nonché i programmi futuri.