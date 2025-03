Metropolitanmagazine.it - Donatella Versace non è più Direttore creativo, lascia dopo 30 anni, chi è Dario Vitale al suo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La notizia era nell’aria da settimane, se non da mesi.la direzione creativa del brand di famiglia,oltre trent’come responsabile e referente dello stile della iconica casa di moda.sarà guidato da, che ha lavorato in Miu Miu e che inizierà a lavorare nel quartier genereale del brand da aprile.La notizia è stata commentata dalla designer stessa su Instagram in un post che contiene dettagli sul suo nuovo ruolo insarà “Chief Brand Ambassador”, ovvero, ambasciatrice del marchio nel mondo per tutte le attività connesse all’azienda, incluse quelle filantropiche.il brand, chi èDal primo aprile 2025è il nuovodi, che ha tenuto il ruolo dal luglio 1997,la tragica scomparsa del fratello Gi, assumerà invece il titolo di Chief Brand Ambassador: sarà, in altre parole, simbolo e rappresentante della casa della medusa fondata nel 1978 dal fratello.