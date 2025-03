Ilfattoquotidiano.it - Donatella Versace lascia la direzione creativa di Versace, al suo posto Dario Vitale: “Il vero genio era mio fratello Gianni”. La mossa che rafforza le voci sulla vendita a Prada

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è un addio, ma è sicuramente la fine di un’era.ladi, la maison fondata dalnel 1978 e che lei stessa ha guidato per 27 anni, dopo la sua tragica scomparsa. La notizia era nell’aria da qualche tempo ma si tratta senza dubbio di un passaggio di consegne che segna un momento storico non solo per il marchio della Medusa, ma per tutto il mondo della moda. Al suoarriva infatti, ex Design and Image Director di Miu Miu, nominato direttore creativo a partire dal 1° aprile 2025. Un nome che conferma le indiscrezioni su un possibile, imminente, passaggio dial gruppo.Manon abbandona la “sua” maison: dal primo aprile sarà infatti Chief Brand Ambassador, un ruolo che le permetterà di continuare a sostenere il brand a livello globale e a promuoverne le iniziative filantropiche e di beneficenza.