Lettera43.it - Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison dopo 30 anni

Leggi su Lettera43.it

30ladel brand fondato da suo fratello Gi. L’ha annunciato lei stessa sui propri canali social, aggiungendo che diventerà ambasciatrice capo del marchio, un ruolo onorario che coinvolge prevalentemente attività di filantropia e da red carpet. Il ruolo di direttore creativo passa ora a Dario Vitale, ex direttore design e immagine di Miu Miu, nominato nuovo stilista. «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario si unisca a noi e non vedo l’ora di guardareattraverso nuovi occhi.», ha scritto. «Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti dicon cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni. È stato il più grande onoremia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gi