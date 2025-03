Donatella Versace il cambio al vertice a sorpresa Finisce un’era nella casa di moda | per lei un nuovo ruolo

Leggi su Open.online

È la fine di, più che un addio definitivo quello di, che dal 1 aprile non sarà più la direttrice creativa della maison della Medusa, attualmente controllata da Capri Holdings. Dal primo aprile,cederà il suoa Dario Vitale, precedentemente Design and Image Director presso Miu Miu, un marchio del gruppo Prada. Questa nomina sembra rafforzare le voci sempre più insistenti che suggeriscono l’imminente acquisizione delladifondata da Giannida parte del gruppo Prada., ilLe speculazioni su un possibile cambiamento ai vertici creativi del marchio, in concomitanza con le voci sulla sua vendita, circolavano da tempo, soprattutto dopo che era emerso che il contratto della direttrice creativa sarebbe scaduto a febbraio.