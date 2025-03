Dilei.it - Donatella Versace, da Elodie a Fedez i vip ricordano i suoi look più belli

È la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova era. Dopo 25 anni,lascia il posto di direttore artistico dell’omonima maisonereditato alla morte del fratello Gianni. “È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello” ha scritto la stilista, che ha scelto di cedere il posto a una nuova leva, assegnando la guida della casa di moda al giovane Dario Vitale. E sono numerosi i vip che salutano la maestra dello stile, ricordando sui social ipiùa loro donati danel corso degli anni.ed, sulla stessa lunghezza d’ondaCosì come il fratello Gianni, ancheha scelto di piegare la moda alle richieste delle donne e non viceversa. I capi da lei disegnati sono un omaggio alla femminilità, anche quella più sfacciata e sensuale, che non ha paura di mostrarsi e non teme i giudizi.