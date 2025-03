Panorama.it - Donatella lascia Versace

Dopo oltre 25 anni alla guida creativa della maison fondata dal fratello Gianni,ha annunciato il suo passo indietro dal ruolo di direttore creativo. A partire dal primo aprile 2025, la donna assumerà la nuova posizione di Chief Brand Ambassador, dedicandosi alla promozione globale del marchio e alle iniziative filantropiche. Il suo posto sarà occupato da Dario Vitale.ha espresso la sua gratitudine al team di design e a tutti i dipendenti con cui ha collaborato negli ultimi tre decenni, sottolineando l’onore di aver portato avanti l’eredità del fratello Gianni. In una dichiarazione ufficiale ha condiviso: «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardareattraverso nuovi occhi»Dario Vitale, considerato un talento innovativo nel panorama milanese, ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore del design e dell’immagine presso Miu Miu, parte del gruppo Prada.