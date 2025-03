Biccy.it - Donatella lascia la direzione di Versace: chi prenderà il suo posto

Leggi su Biccy.it

, alla fine della Paris Fashion Week, ha annunciato che lascerà il ruolo di direttrice creativa del brand. A raccogliere il testimone sarà Dario Vitale. La stilista non si allontanerà completamente dal marchio. Assumerà infatti un nuovo incarico come Chief Brand Ambassador, un ruolo che la vedrà impegnata nella promozione dell’identità e dei valori di, con particolare attenzione alle iniziative filantropiche e benefiche, da sempre a lei molto careA tal propositoha dichiarato: “Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardareattraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti dicon cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni.