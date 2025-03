Ilgiorno.it - Donate 4 wheelchairs al comitato lombardo della Federtennis e Padel

Milano – Tre associazioni di volontariato hanno donato quattroalFederazione Italiana Tennis enel corso di un evento di solidarietà allestito in partnership da Unione Nazionale Veterani dello Sport di Milano, Lions Club Missione Sport, Fondazione Comunità di Milano e Fondazione Bambini nel Cuore De Albertis Spizzico. Quello vissuto alcuni giorni fa è stato un importante momento di sport e solidarietà, con protagonisti campioni italiani di tennis in carrozzina e Roberta Vinci, leggenda del tennis azzurro. Nel corsoFiera Racquet Trend di Milano Rho, la Sezione “E. Mangiarotti” di Milano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) ha infatti premiato Roberta Vinci per la sua fulgida carriera nel tennis italiano e mondiale, come esempio di una sportiva che ha saputo affrontare con coraggio e determinazione ogni difficoltà.