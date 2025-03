Ilrestodelcarlino.it - Domani da piazza del Popolo la partenza della Tirreno-Adriatico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà una mattinata complicata quella diper chi deve recarsi in centro. Latappacorsa ciclistica, infatti, complicherà la viabilità sin dalle ore 7.30 e soprattutto dopo le ore 8.30 quando verranno chiuse le strade principali da Porta Maggiore a Porta Romana e in particolare corso Vittorio Emanuele e viale De Gasperi. E questo riguarderà soprattutto la sosta con rimozione forzata dei veicoli parcheggiati. Dalle 9.30 poi verranno chiuse anche via XX Settembre, via Dino Angelini e viale Treviri fino alle ore 11, quando la carovana lascerà la città di Ascoli per dirigersi verso il traguardo di Pergola. Sempre a partire dalle ore 8.30 sarà chiuso l’accesso alla città dallo svincolo di Porta Cartara, mentre dalla Circonvallazione Ovest, in direzione centro, si potrà arrivare fino al semaforo di fronte ai Carabinieri, dove sarà in vigore l’obbligo di svolta verso Porta Cappuccina.