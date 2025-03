Lanazione.it - Domande di invalidità, Rsa e assistenza sanitaria: crescono i bisogni degli anziani. “Servono risorse”

Firenze, 13 marzo 2025 – Tra 100 e 150 persone. Tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo, tante erano, di media, le persone in lista d’attesa per ottenere la quotaper le Rsa. Insomma, il problema della terza età si fa sempre più pressante. Sono dati preoccupanti quelli che emergono dal report presentato dallo Spi Cgil di Firenze, in occasione del terzo anno di attivitàsportelli Spi-Na, dedicati alla condizione di non autosufficienza delle persone anziane. Nel territorio della città metropolitana di Firenze gli over 65 sono oltre 270mila, di cui 154mila donne. Gli over 85 sono più di 48mila. Tra questi, glinon autosufficienti superano i 25mila, con circa 13mila persone in carico ai servizi sociali. Leprocessate dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (Uvm) sono in crescita dal 2021, con un incremento del 20-30%.