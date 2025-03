Anteprima24.it - Doglioni (Ingv), Campi Flegrei: “Rischi? C’è un vulcano attivo e non lo possiamo governare”

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ la quinta scossa di magnitudo maggiore a quattro degli ultimi due anni: questo è legato al fatto che il suolo si sta sollevando. Negli ultimi giorni il sollevamento è passato da un centimetro a tre centimetri al mese e questo ha creato una recrudescenza della sismicità”. Lo ha detto in una intervista a Uno Mattina Carlo, presidente dell’. “Finché continuerà questo sollevamento – ha detto ancora– continueremo ad avere dei terremoti. Questa sismicità è ovviamente legata all’attività del, quindi, c’è, chiaramente, anche un degassamento importante, di cui dobbiamo tenere conto ma dobbiamo considerare anche che in passato queste velocità di sollevamento sono state di gran lunga superiori. Per esempio nel 1983-1984 la velocità è stata anche di 9 centimetri al mese mentre adesso siamo intorno ai tre centimetri al mese”.