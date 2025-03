Anteprima24.it - Dogana dei Grani, dal Ministero della Cultura sì ai fondi

Tempo di lettura: 2 minutiNuovo ed importante finanziamento per ladeidi Atripalda Ilha erogato un finanziamento di € 200.000 finalizzato all’adeguamento ed all’allestimento musealedei.Suistraordinari previsti dalla legge n.190, dunque, il Comune di Atripalda incassa due finanziamenti rispettivamente di € 500.000 e € 200.000, oltre a quello di € 700.000 riservato alla ristrutturazione dell’edificio.È così assicurata, inoltre, la spesa per il trasferimento dei reperti, un’operazione che finalmente metterà fine allo stivaggio nei container nell’area Parco. Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo dichiara: “Anche questo finanziamento è fruttosensibilità del Governo verso le aree interne ebuona programmazione dell’Amministrazione Comunale, in questo caso relativamente alladei