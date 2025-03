Formiche.net - Dodici anni di papa Francesco, una voce che serve soprattutto oggi. La riflessione di Cristiano

Leggi su Formiche.net

Arrivati al compimento del dodicesimo anno di pontificato di Jorge Mario Bergoglio viene naturale pensare di partire da quella sera difa. “Cari fratelli e sorelle, buona sera”. Si è presentato così, ora sappiamo grazie alla sua autobiografia che poco prima, mentre si preparava ad affacciarsi dalla la delle benedizioni, aveva rifiutato i pantaloni bianchi, dicendo che non aveva pensato di fare il gelataio. Ha mantenuto sotto la tunica bianca i suoi calzoni neri e con quel “buona sera” ha messo in chiaro che il Concilio non era più il tempo di interpretarlo, era giunto il tempo di attuarlo. Con quel “buona sera” la Chiesa si è fatta dialogo, come aveva chiesto Paolo VI, si è fatta prossima, più Madre che Maestra. E quindi lui restava con i pantaloni neri; basta figure angelicate, basta iconografie imperiali (quella sera è uscito di scena anche il rosso, ilaveva solo la sua veste bianca, niente paramenti imperiali).