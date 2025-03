Docenti di sostegno scelti dai genitori è scontro tra famiglie e sindacati | I bisogni degli studenti più importanti dei diritti di graduatoria

Leggi su Open.online

Lealunni con disabilità avranno il potere di chiedere la conferma del docente di. È questa la novità introdotta dal decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito, che attribuisce aiun ruolo più incisivo nella scelta dell’insegnante, subordinandolo però al via libera definitivo della preside. Se la richiesta viene accolta, il docente avrà precedenza assoluta nella conferma del posto. La misura vale solo per l’anno scolastico 2025/2026 e si applica sia aispecializzati per il, sia a quelli senza titolo che hanno già maturato esperienza nell’anno scolastico precedente tramite le graduatorie provinciali per le supplenze. Di fatto, un vero e proprio banco di prova. Se il provvedimento funzionerà senza creare gravi distorsioni nel sistema di reclutamento, non si esclude che possa aprire la strada a una riforma più strutturata.