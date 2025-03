Movieplayer.it - Disney taglia la premiere di Biancaneve, l'interprete di Brontolo sbotta: "Ne meritava una all’altezza"

La decisione di ridurre l'evento promozionale diha sorpreso sia cast che pubblico, sollevando critiche e alimentando le polemiche che già da tempo accompagnano il film. A lamentarsi è soprattutto l'di, che si scaglia contro. Il remake live-action ditargatosi prepara finalmente a debuttare nelle sale il 21 marzo, dopo essere stato posticipato a causa degli scioperi di Hollywood del 2023. Ma la decisione della casa di Topolino di ridimensionare l'evento di anteprima ha sollevato numerose critiche tra i membri del cast. In particolare a lamentarsi è Martin Klebba, che nel film presta la voce a: una coincidenza curiosa o l'attore è entrato in sintonia profonda con il suo personaggio? Di sicuro non nasconde il suo disappunto. Una première sotto tono pere la polemica diSecondo TMZ,