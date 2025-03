Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Panathinaikos 3-0, Kean cala il tris!

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78' Doppio cambio nella: fuori Mandragora e Ranieri, dentro Adli e Zaniolo. 77' Braccio largo disu Ingason, giallo per l'attaccante. 76' Nel momento più difficile per i viola ci Pensa Moisea togliere le castagne dal fuoco.