Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Athletic Bilbao-Roma 3-0 e Lazio-Viktoria Plzen 1-1: pareggia Romagnoli – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Mames’ tra i baschi di Valverde e i giallorossi di Ranieri e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i cechi di Koubek in tempo realeLae laaffrontano rispettivamente l’in trasferta e ilin casa in due gare valide come ritorno degli ottavi di finale di. Due sfide ancora apertissime visti i risultati dell’andata che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro francese Turpin e dal fischietto olandese Makkelie.Ranieri e Williams nella gara di andata (LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte, allo stadio ‘San Mames’, i giallorossi di Claudio Ranieri sono chiamati a difendere il successo in rimonta dell’andata firmato da Angelino e Shomurodov in pieno recupero dopo il vantaggio iniziale di Inaki Williams.