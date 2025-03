Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, Fiorentina-Panathinaikos: segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

In un momento molto delicato, i viola devono ribaltare la sconfitta dell’andata per accedere ai quartiCinque sconfitte nelle ultime sei partite. È questo il terribile ruolino di marcia dellache ha allontanato in maniera pesante i viola dal quarto posto in campionato e reso più arduo il raggiungimento dei quarti di finale di. Dopo la sconfitta per tre reti a due nella partita di andata, i toscani ospitano oggi ilper provare a ribaltare il risultato e non interrompere alla prima tappa il cammino verso la terza finale consecutiva.la(Lapresse) – calciomercato.itFinito sulla graticola dopo gli ultimi risultati e con l’ombra di Igor Tudor incombente, Raffaele Palladino spera di poter ripartire dalle buone cose fatte vedere dai suoi ragazzi nel secondo tempo della sfida contro il Napoli.