Diego jr | Mi fa schifo che in tanti abbiamo pubblicato le immagini di mio padre senza scrupoli

Il processo sulla morte diArmando Maradona riprende oggi nella Terza sala del Tribunale di San Isidro, alla periferia Nord di Buenos Aires. Le udienze si terranno due giorni alla settimana, ogni martedì e giovedì, fino almeno al mese di luglio, con più di cento testimoni chiamati in aula. Tristezza e sdegno da parte delle figlie dell’ex calciatore del Napoli quando sono state mostrate ledevasdelmorto, su questo argomento ha parlato il figlioArmando Maradona jr a La Stampa.Che effetto le ha fatto, in particolare, vedere la foto straziante di suoappena deceduto? «È stato difficilissimo. Il legale mi aveva avvisato dell’esistenza dimolto brutte, ma non avevo voluto vederle. Mi fachemedia l’abbiano pubblicatae ho ammirato il giornale argentino Ole che ha oscurato la parte più impressionante: informazione sì, ma con un briciolo di dignità.