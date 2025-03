Lanazione.it - Didacta: solo il 14 per cento dei prof è contrario all’intelligenza artificiale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 marzo 2025 – L'intelligenza? E’ già una realtà tra i banchi di scuola. E’ quanto emerge da una indagine Indire - La Tecnica della scuola, realizzata tra gennaio e febbraio coinvolgendo 1.803 docenti su base volontaria. La ricerca è stata presentata oggi a Firenze all'interno della fieraItalia. I docenti dichiarano di avere utilizzato l'Ia durante la propria attività come strumento a supporto della didattica (52,4%) e come modalità compensativa per gli studenti più fragili (10%); molti docenti, inoltre, si servono dell'Ia anche per attività non di docenza, come per realizzare relazioni e progettazioni didattiche (56,7%), ma anche come «assistente» alla verbalizzazione e stesura delle riunioni (21,5%). In prevalenza, la utilizzano docenti over 50, nell'80% dei casi donne assunte a tempo indeterminato nella scuola secondaria con almeno 10 anni di insegnamento di materie umanistiche.