Didacta a Firenze | formazione e innovazione didattica Record 520 espositori

Leggi su Corrieretoscano.it

520.Inaugurata alla Fortezza da Basso diItalia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato allae all’, in programma dal 12 al 14 marzo. La Regione Toscana è protagonista anche quest’anno con iniziative sempre più numerose. All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato il ministro Giuseppe Valditara, il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro.AGino Cecchettin. Giani: “Contento di ritrovare Gino Cecchettin a, un uomo che con straordinaria forza e dignità sta trasformando il dolore in un impegno concreto per l’educazione e il rispetto. L’istruzione è la chiave per costruire una società più consapevole e rispettosa.