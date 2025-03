Ilfattoquotidiano.it - Diciotti, il governo si irrita perché la Cassazione ha posto un limite invalicabile. Ecco quale

La recente ordinanza delle Sezioni Unite della, che ha accolto il ricorso di un profugo eritreo, stabilendo il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per essere stato illecitamente trattenuto sulla navenell’agosto del 2018, ha suscitato delle violente reazioni di rigetto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei due vicepresidenti e del ministro della Giustizia. Meloni ha espresso “sfiducia” nei confronti dellapoiché – a suo dire – decisioni simili non avvicinano i cittadini alle istituzioni, costringendo ila spendere malamente, per i migranti illegali,“i soldi dei cittadini che pagano le tasse”.E’ stato già osservato che si tratta di censure paradossali che delegittimano i principi su cui si fonda lo Stato di diritto, nelvige l’autonomia del potere giudiziario, che non può essere assoggettato, nell’esercizio del suo potere di controllo, alle aspettative delo delle maggioranze politiche contingenti.