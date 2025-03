Bergamonews.it - Dialoghi sull’architettura contemporanea tra territorio e sfide globali

Un ponte tra passato e futuro, tra identità locale e innovazione globale: l’architettura si mette in dialogo con la contemporaneità.Su iniziativa di Inarsind Bergamo, associazione di intesa sindacale di architetti e ingegneri liberi professionisti di Bergamo, e degli Ordini professionali provinciali degli Architetti PPeC e degli Ingegneri, venerdì 14 marzo, dalle 16.30, lo Spazio Terrazza di Gres Art 671 (via San Bernardino 141) la nuova sede cittadina dedicata alla cultura e alle arti aperta da una collaborazione tra Gruppo Italmobiliare e Fondazione Pesenti, ospiterà “, fra”, un incontro imperdibile con gli architetti Paolo Belloni e Joseph Di Pasquale.L’evento esplorerà il ruolo dell’architettura come chiave di lettura del nostro tempo e fenomeno ponte tra globale e locale, dialogando con il passato, rileggendo e reinterpretando le tradizioni costruttive e i linguaggi formali di un luogo, in un’operazione di riappropriazione critica che permetta di conferire nuova vita a elementi identitari.