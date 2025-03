It.newsner.com - “Diabão” è tra gli uomini col corpo più modificato al mondo

Michel “” Praddo ha trasformato il suoin vari modi. Viene definito un “satana umano”.Quando ci mostra il suo aspetto di un tempo, può essere difficile rendersi conto che si tratta della stessa persona.Oggi non è particolarmente insolito farsi tatuaggi, piercing o interventi estetici. Molte persone scelgono di cambiare il proprioin un modo o nell’altro, perché pensano che sia bello.Ma alcuni non si limitano a un testo della loro canzone preferita sul braccio o a un piercing al naso, ma fanno della modifica deluna parte importante della loro identità. Uno di questi è Michel “” Praddo.Modifiche aldi Michel “” PraddoÈ stato definito un “satana umano” per il suo aspetto e oggi haampie parti del suo. È ricoperto di tatuaggi e si stima che circa l’85% del suosia tatuato.