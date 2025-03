Anteprima24.it - Dia confisca beni per 23 milioni di euro a uomini di due clan

Tempo di lettura: 2 minutiLa Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, su delega del Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione e Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ha eseguito – a emesso una misura didiper un valore superiore ai 23dinei confronti di 23 soggetti condannati per aver preso parte a 2 strutturati sodalizi criminali con proiezione transnazionale, operativamente collegati e dediti alla commissione di una pluralità di delitti contro l’ordine pubblico, l’economia pubblica, il patrimonio, per detenzione illegale di armi e per traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina).Il cosiddetto “doppio binario” – ovvero ladi prevenzione riguardantegiudicati sproporzionati rispetto al tenore di vita legittimo di soggetti socialmente pericolosi e laa seguito di condanna penale – rappresenta lo strumento che, mediante la complementarietà delle due azioni, si è dimostrato il più efficace – anche in termini di deterrenza – per sottrarre alla criminalità il patrimonio che illecitamente accumula.