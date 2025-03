Terzotemponapoli.com - Di Vicino: “Il Venezia ha bisogno di punti per salvarsi”

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Di, ex vice allenatore Napoli Primavera ed ex trequartista di Napoli e Lecce. Disull’Inter in Champions: potrà arrivare in fondo alla competizione?“Sì, sicuramente. Stiamo parlando di una squadra con un organico di altissimo livello, quindi ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Ovviamente, più si va avanti, più diventa difficile perché si incontrano le squadre più forti. Sarà un percorso complicato. Sicuramente toglierà energie, perché le partite in settimana saranno tante e molto impegnative, con viaggi e trasferte complicate. Quando affronti squadre come Atalanta e Milan, il dispendio energetico è inevitabile. Però l’Inter ha un organico molto ampio e può dire la sua sia in Champions che in campionato.