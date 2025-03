Anteprima24.it - “Devo sapere chi è la fonte, altrimenti vi querelo”

Tempo di lettura: 3 minuti“Questa storia non posso lasciarla passare così” – è l’incipit di una disavventura che ha coinvolto la Redazione di Anteprima24 ed il giornalista Jonathan Checola, reo di aver messo la firma su un articolo di cronaca-politica che vedeva protagonista un rappresentante dell’istituzione politica sannita. Non tutte le storie hanno un lieto fine. Alcune hanno un finale amaro, che non t’aspetti, sorprendente. E’ il caso di questa storia, riportata dalla nostra testata giornalistica e da un quotidiano cartaceo locale per certi versi in modo del tutto similare, ma è il finale che cambia. Nel nostro caso, l’epilogo è per certi versi paradossale. Il rappresentante dell’istituzione politica sannita, dopo la pubblicazione dell’articolo, si è rivolto ad un giornalista della nostra testata per richiedere un contatto con il Direttore Responsabile, perché “Questa storia non posso lasciarla passare così”.