Deva Cassel e Saul Nanni in vacanza in un posto segreto, la fuga d’amore

Dopo settimane di sorrisi impostati sui red carpet e domande ripetitive sul loro debutto nella serie Netflix,hanno deciso che era il momento di spegnere i riflettori. E lo hanno fatto in grande stile: un angolo di paradiso, mare turchese e una serie di foto social a immortalare il tutto. Tra le immagini cheha condiviso, spicca un selfie che recita “Siamo giovani, belli e ci divertiamo”. Il che ricorda molto la citazione del film di Muccino “Eravamo giovani, eravamo arroganti, eravamo ridicoli, eravamo eccessivi”.Laromantica in un angolo di paradisoDopo aver macinato interviste e sfilato in ogni evento possibile,hanno deciso di staccare la spina con unaesotica. Nessuna sorpresa, il copione è sempre lo stesso: un paradiso tropicale come sfondo, palme e acque cristalline, scatti social studiati con la giusta dose di spontaneità costruita.