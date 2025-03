Lapresse.it - Deutsche Bank, un dipendente della banca guadagnerà il doppio del Ceo

Leggi su Lapresse.it

Ilpiù pagatopotrebbe guadagnare fino a 18 milioni di euro relativamente alle retribuzioni per il 2024, quasi ildell’amministratore delegato Christian Sewing, in quanto il più grande istituto di credito tedesco ha aumentato i bonus in seguito all’impennata degli utili dell’investmenting. Come riportato dal Financial Times, il numero di dipendenti che guadagnano più di 1 milione di euro è balzato del 28 percento a 647 nel 2024, rispetto ai 505 dell’anno precedente. L’aumento è stato alimentato da un aumento del 78 percento degli utili ante imposte nella divisione di investmenting, dove la retribuzione variabile legata alle performance costituisce una quota maggioreretribuzione totale., montepremi per bonus sale a 2,5 mld di euro Il montepremi complessivoè aumentato del 25%, arrivando a 2,5 miliardi di euro, il livello più alto dal 2014, mentre gli stipendi totali sono aumentati solo dell’8%, arrivando a 11,1 miliardi di euro, con l’organico rimasto stabile.