Destinazione Prowein. Vini senesi protagonisti

Il mondo del vino fa tappa a Düsseldorf. Dopo Parigi, ecco il secondo appuntamento fondamentale dell’anno: dal 16 al 18 marzo sarà la Germania ad accogliere i principali produttori, per tre giorni di fiera in un contesto di mercato con tanti temi su cui riflettere. Se l’Italia ha chiuso il 2024 con il record assoluto dell’export (superata la soglia di 8 miliardi di euro complessivi), confermarsi in questo 2025 pieno di incertezze geopolitiche e cambiamenti delle abitudini di consumo sarà molto difficile. La Germania, in tal senso, rappresenta un mercato di riferimento per tanti dei nostrima, dopo Parigi e una fiera nuova e sempre più dinamica, sarà anche da capire quanti addetti saranno comunque presenti. Il tutto mentretaly è ormai dietro l’angolo: a Verona l’edizione numero 57 sarà dal 6 al 9 aprile prossimi.