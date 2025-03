Internews24.com - Deschamps spiega: «24 convocati? C’è il rischio squalifica e anche la questione legata a Thuram…»

di RedazioneIl commissario tecnico della Francia, Didier, hato il motivo della convocazione di Thuram e della scelta di chiamarne 24Ha fatto un po’ discutere la decisione di Didierdi convocare 24 calciatori invece dei soliti 23 per i prossimi impegni della nazionale francese. Tra i calciatori dell’Inter spiccano le presenze di Bejamin Pavard e, soprattutto, di Marcus Thuram: il centravanti nerazzurri è infatti alle prese con un problema alla caviglia che si porta dietro da tempo. A parlarne è lo stesso commissarino tecnico della Francia, in conferenza stampa.PERCHÉ HO CONVOCATO UN GIOCATORE IN PIÙ? – «C’è ildi qualchee c’èlaa Marcus Thuram, che ha un problema alla caviglia con l’Inter. Ma ho scelto di convocare 24 giocatori perché volevovedere Désiré Doué in questo raduno, senza però escludere i giocatori che avevano partecipato al raduno di novembre».