Demna è il nuovo direttore creativo di Gucci

Da settimane circolavano altri nomi: da Hedi Slimane a Pieter Mulier fino Maria Grazia Chiuri.ha invece scelto come, che lascia Balenciaga dopo 10 anni. Lo ha annunciato il gruppo Kering, casa madre di entrambi i marchi. «Il suo potereè esattamente ciò di cuiha bisogno», ha dichiarato François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering. Lo stilista georgiano, 44 anni il prossimo 25 marzo, prende il posto di Sabato De Sarno, che era arrivato innel 2023 per poi lasciare a febbraio 2025, senza essere riuscito a risollevare le vendite.concluderà il suo incarico in Balenciaga con show couture il 6 luglio e inizierà poco dopo nelruolo in. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dedicated to Balenciaga by(@gram) La carriera didiGvasalia è nato a Sukhumi, in Georgia (ex Unione Sovietica), il 25 marzo 1981, da padre georgiano e madre russa.