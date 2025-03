Genovatoday.it - Delitto Nada Cella: testimoni chiave in aula, una donna, "Parlai di Cecere ai carabinieri in forma anonima, temevo ripercussioni"

Leggi su Genovatoday.it

che effettuarono le indagini all'indomani dele una, Adriana Berisso, sono stati idell'udienza di questa mattina al processo per la morte di, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 in via Marsala, a Chiavari, nello studio del commercialista.