Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, oggi l'esame del Dna di Andrea Sempio. Quali sono i nuovi indizi

È il giorno dell’del Dna di, indagato per omicidio in concorso con ignoti nel nuovo filone di indagine sull'assassinio di Chiara Pdel 13 agosto 2007 a. Amico del fratello della ragazza, uccisa a 26 anni, era già stato indagato anni fa, ma il fascicolo era poi stato archiviato. Per ilè stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato di P, Alberto Stasi. Adesso gli inquirenti ritengono però che le tracce di Dna trovate sulle mani e sotto le unghie della giovane siano riconducibili a. Da qui la necessità di comparare anche le impronte, quelle delle scarpe e quelle digitali, lasciate dall'assassino sulla scena del crimine - tra cui quelle sul dispenser nel bagno dove l'assassino si sarebbe lavato le mani - e di sviluppare alcuni, come tre telefonate sospette e il biglietto di un parcheggio che potrebbe essere servito per la precostituzione di un alibi.