Delitto Garlasco l’ex pm Venditti | Su Sempio nulla di nuovo va archiviato

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Su Andrea, dicoinvolto nel casodi, non c'èdie oggi, come otto anni fa, non ci sono elementi contro l'amico del fratello di Chiara Poggi. Questo il pensiero di Mario, l'allora procuratore aggiunto di Pavia che firmò, nel marzo 2017, la richiesta di archiviazione .