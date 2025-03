Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, oggi il test del dna su Andrea Sempio: la diretta e i nuovi sviluppi

Milano 13 marzo 2025 – Giornata importante, quella di, per glidella nuova inchiesta suldi, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Pper il quale Alberto Stasi sta scontando nel carcere di Bollate la condanna a 16 anni di reclusione. Il nuove nome iscritto sul registro degli indagati, per il reato di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi è quello del 37enne, amico di Marco P, fratello della vittima, nel frattempo ascoltato dagli inquirenti. Da sinistra,, Chiara Pe Alberto Stasi, la cui posizione era già stata archiviata nel 2017 dopo un’indagine a suo carico, dovrà presentarsi nella sede della Scientifca dei Carabinieri di Milano per sottoporsi al tampone per ildel dna, esame che è stato disposto in modo coattivo dal gip di Pavia dopo che, una volta ricevuta l’informazione di garanzia con l’invito per il prelievo, aveva rifiutato l’assenso.