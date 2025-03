Panorama.it - Delitto di Garlasco, l'intercettazione tra Andrea Sempio e il padre: ?"Sullo scontrino abbiamo cannato"

Un dialogo trae figlio, registrato dai carabinieri, svela nuove e inquietanti contraddizioni nell’alibi di, il 36enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto anel 2007. In un’ambientale, il giovane discute con ildelle incongruenze emerse nelle dichiarazioni sull’orario del. «Necannata una, che io ho detto che loera stato ritrovato dopo che ero stato sentito, che tu hai detto che l’ritrovato prima. Io ho detto che l’trovato dopo essere stato sentito, già la prima volta. ero stato sentito e poi l’trovato». Una conversazione che getta nuove ombre sulla sua versione dei fatti, con l'accusa di aver fornito dichiarazioni discordanti.Il prelievo del Dna da parte degli inquirenti è l’ultimo capitolo in un'indagine che si complica ogni giorno di più.