Delitto di Garlasco | il romeno l’avvocato il maresciallo i suicidi… quello che nessuno vi ha mai raccontato

La riapertura delle indagini sul caso die la concentrazione degli inquirenti sulla figura di Andrea Sempio ci spinge a riproporre questa ampia e dettagliata analisi dei punti oscuri del caso del 2007 su cui Gianluca Zanella aveva indagato quando ancora il faro dei media era distante da un caso che sembrava chiuso. Esattamente 17 anni oggi, tanto il tempo trascorso dall’omicidio di Chiara Poggi. Un tempo superiore acomminato ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per omicidio volontario. Ci sono luoghi lontani dai grandi centri urbani che resteranno per sempre in una bolla di anonimato. Piccole e medie località che rimarranno note solamente a chi le abita o nella memoria di chi in quei luoghi ha lavorato, ha vissuto parte della propria vita o conserva gli affetti. Altri luoghi, invece, non sono così fortunati.