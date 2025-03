Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, già nel 2020 i carabinieri provarono a riaprire il caso. L’ipotesi: non un assassino solo, ma due

(Pavia), 13 marzo 2025 – Suldi Chiara Poggi non è statala difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva nel 2015, a provare ail. Anche idi Milano avevano fatto un tentativo. Risale al. Allora i militari hanno inviato alla Procura di Pavia, competente per l’omicidio di, un'informativa dettagliata per chiedere ulteriori approfondimenti fornendo un elenco dettagliato di presunte lacune per un omicidio in cui "bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo". Andrea Sempio esce dalla caserma deiMontebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati, Milano 13 Marzo 2025 ANSA/MATTEO CORNER Le indagini dei militari di Milano si attivano per alcuni episodi di pedinamento, molestie e disturbo, subiti nel 2018 dall'avvocata Giada Bocellari, ancora oggi legale di Stasi che avrebbero portato - a dire dei- a elementi "non adeguatamente valutati".