Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, esame sul Dna di Andrea Sempio: cosa significa e cosa può succedere. Gli scogli dell’inchiesta

Proseguono le indaginiche vede indagato nuovamenteper ildi. Non è avvenuto nel contraddittorio tra le parti e, quindi, al momento è catalogato come un accertamento ripetibile, l’sul Dna estrapolato dal tampone a cui oggi è stato sottoposto l’uomo, all’epoca dei fatti poco più che maggiorenne., che era stato già indagato e archiviato, è accusato di omicidio in concorso con altri o con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Stasi, 42 anni, si è sempre dichiarato innocente.Il fatto che sia unripetibile fa pensare, spiegano gli addetti ai lavori, che verrà effettuata una consulenza tecnica di parte, ossia dei pm, e che il Dna disarà confrontato con i vecchi dati. Dati che risalgono ai tempi della perizia disposta nel secondo processo d’appello a carico di Stasi nel tentativo, allora ritenuto impossibile, di individuare a chi appartenessero i due profili genetici individuati sui margini delle unghie di Chiara.