Lanazione.it - Delitto di Garlasco e il giudice viareggino che assolse Alberto Stasi

Viareggio, 13 marzo 2025 – Era il 17 dicembre 2009 quando il giovaneStefano Vitelli, allora in forza al tribunale di Vigevano,con formula dubitativa “per non aver commesso il fatto”dall’accusa di omicidio nei confronti della fidanzata Chiara Poggi. Oggi il famoso ’di’ si riapre clamorosamente: infatti mentre la Cassazione ribaltò la sentenza di 159 pagine di Vitelli infliggendo la pena a 16 anni carcere per, ecco il colpo di scena. Cioè la riapertura delle indagini, visto che detective privati hanno prelevato di nascosto il Dna di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che sarebbe compatibile con tracce trovate sotto le unghie della vittima. “Il processo per ildiè stata un’esperienza emotivamente forte” disse ai tempi ilVitelli, oggi 51enne, e che nel momento di massima attenzione mediatica si espresse in giudizio sicuramente in controtendenza rispetto alle attese forcaiole della gente comune.