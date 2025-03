Panorama.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e il Dna: non è l'unica traccia che segue la Procura

E' arrivato il giorno dell’esame del DNA per, indagato per omicidio in concorso con ignoti nell’ambito della nuova inchiesta suldi Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a, amico del fratello della vittima, era già stato oggetto di indagine anni fa, ma il fascicolo venne successivamente archiviato. Per l’omicidio, il fidanzato della giovane, Alberto Stasi, è stato condannato a 16 anni di reclusione. Tuttavia, nuovi elementi emersi portano gli inquirenti a ritenere che le tracce di DNA rinvenute sulle mani e sotto le unghie di Chiara possano appartenere proprio a. (Ansa)Da qui la necessità di effettuare ulteriori comparazioni, non solo sul profilo genetico, ma anche sulle impronte digitali e sulle suole delle scarpe, elementi chiave per ricostruire i movimenti dell’assassino sulla scena del crimine.