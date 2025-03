Ilgiorno.it - Del Vecchio jr sentito a Roma come parte offesa

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO"La Procura diha chiesto di ascoltarmipersonain merito ai dossieraggi subiti, ho riferito le circostanze a mia conoscenza. Confido nella magistratura - si legge ancora - affinché vengano perseguiti gli autori dei reati che mi hanno gravemente danneggiato". Così Leonardo Maria Del, ultimogentito del fondatore di Luxottica, in una nota inviata in merito all’audizione di ieri davanti ai magistrati della capitale che indagano sulla cosiddetta "Squadra Fiore". La convocazione di Deljr,persona, avvenuta dadei pm Alessia Natale e Stefano Pesci, è stata disposta per il collegamento probatorio delle inchieste di Milano e di, incentrato sul dossieraggio ai danni di Leonardo Maria Del. Il quale nell’inchiesta istruita dalla Dda milanese e dalla Dna sulla presunta rete cyber-spie, risulta pure indagato.