Definì puzzona Giorgia Meloni il comico Daniele Fabbri querelato | Chiesti 20mila euro per battute da terza elementare – L’intervista

La presidente del Consigliohalo stand up comedian. La denuncia, come racconta lo stessosu Instagram, è arrivata per quella cheha considerato una serie di offese ricevute nel 2021 durante una puntata del podcast Contiene parolacce. Gli insulti di una «volgarità gratuita ed inaudita» che – secondo quanto si legge nella querela – avrebbero lasciato nella nostra più importante esponente politica «profondi strascichi sulla psiche» sono «», «caccolosa» e «peracottara». Il, classe 1982, autore di numerosi spettacoli tra cui Fascisti su Tinder e Fakeminismo, ha risposto alle domande di Open. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@0)La puntata risale al 2021.