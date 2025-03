Lettera43.it - Decreto elezioni, via libera del Cdm: alle amministrative si vota il 25 e il 26 maggio

Il Consiglio dei ministri ha dato il viaalche introduce la possibilità dire in due giorni. Per quanto riguarda le date, è stato stabilito che il primo turno dellesi terrà il 25 e 26. Secondo quanto si apprende, i seggi saranno aperti la domenica d23 e il lunedì d15. Questa modifica entrerà in vigore già dalla prossima tornata delle. Inoltre, l’election day, che comprenderà anche i referendum, coinciderà con i ballottaggi previsti per l’8 e 9 giugno.Articolo completo:, viadel Cdm:siil 25 e il 26dal blog Lettera43