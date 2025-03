Agi.it - Decade dalla carica di deputata e il M5S improvvisa un corteo a Montecitorio

Leggi su Agi.it

AGI - Elisa Scutellà, parlamentare M5s dichiarata decaduta, è stata applaudita da tutti i deputati pentastellati in Transatlantico. Al suo posto è subentrato il deputato di FI Andrea Gentile. Scutellà, abbracciata anche dal presidente M5s Giuseppe Conte, è uscita in lacrime dall'Aula. Tutti i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle hanno accompagnato, in unche ha attraversato i corridoi della Camera, le deputate Elisa Scutellà e Anna Laura Orrico dichiarate decadute- e il presidente M5s Giuseppe Conte fino alla sala delle conferenze di. "La cosa che fa ancora più rabbia", ha detto Scutellà, è stato vedere nel plotone di esecuzione messo in attomaggioranza" nell'Aula di, "il ministro Tajani che è rientrato appositamente. Dovrebbe occuparsi della guerra, dovrebbe mettere fine a questa guerra, invece è rientrato ed era oggi presente in Aula per votare l'ingresso Andrea Gentile".