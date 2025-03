Quifinanza.it - Ddl Merito approvato, niente concorsi per i dirigenti e aumentano i guadagni nella Pa

Il nuovo Ddlè statodal governo Meloni in Consiglio dei ministri. All’interno del provvedimento emergono due novità: un nuovo sistema per i premi in busta paga e un meccanismo per la promozione a dirigente, che in alcuni casi non passerà più dal concorso pubblico.Il disegno di legge ora passa al Parlamento, dove potrà essere modificato prima dell’approvazione definitiva (non ci sono ancora scadenze certe).Premi in busta pagaIl governo, con il ddl, punta a evitare che la quasi totalità dei dipendenti statali riceva valutazioni eccellenti dai propri superiori, pratica che negli anni ha reso poco efficace il sistema dei premi in busta paga.Da qui le regole più stringenti per la valutazione delle performance, sia nei tempi che nei criteri. Oltre agli “obiettivi di mestiere”, sarà valutato anche il comportamento organizzativo, come le capacità di leadership e collaborazione.