Dazi Usa Giorgetti lancia l’allarme | Danni all’Italia ed effetto a catena sui mercati

Le tariffe doganali annunciate dagli Stati Uniti rischiano di trasformarsi in un macigno per le economie europee, Italia in primis. Giancarlo, parlando alla Camera, ha avvertito che questa mossa potrebbe innescare una reazione acapace di indebolire l’intero sistema commerciale globale, tagliando le gambe alle aziende europee che si trovano già a fare i conti con una concorrenza spietata.La trasformazione del mercato globale e le conseguenze per le impreseIl dibattito sulla politica commerciale americana rispolvera il vecchio fantasma della globalizzazione sfrenata, quella che per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo senza che nessuno osasse mettere dei paletti.ha ricordato come per decenni la competizione globale sia stata una sorta di far west, dove le aziende italiane si sono trovate spesso dalla parte sbagliata della pistola.