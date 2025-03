Tuttivip.it - “Davvero uno schifo”. Grande Fratello, ecco come lo hanno beccato ora: scoppia la bufera

Lorenzo Spolverato continua a far discutere per i suoi atteggiamenti all’interno della casa del. Il concorrente si è reso protagonista di comportamenti controversi, tanto da essere ripreso più volte da Alfonso Signorini in diretta. Il conduttore, visibilmente infastidito, ha dichiarato senza mezzi termini: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Ilè molto più buono di me”.Nonostante i continui richiami, Spolverato sembra aver approfittato della tolleranza del programma, spingendosi oltre con episodi che includono il lancio di oggetti, pugni contro muri e porte, e perfino l’uso del cellulare, vietato dal regolamento. Il suo atteggiamento sempre più fuori controllo sta facendo discutere pubblico e concorrenti, con molti che si chiedonomai non sia ancora stato squalificato.